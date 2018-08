“Cercasi servizio di raccolta differenziata al Villaggio Mosè”

AGRIGENTO. Il consigliere comunale di Agrigento, Calogero Alonge, denuncia il mancato servizio di raccolta differenziata in alcune vie del Villaggio Mosè. Alonge afferma: “E’ incredibile ed assurdo come il servizio di raccolta della carta e dell’umido che doveva essere effettuato ieri lunedì sia autonomamente e senza comunicazione alcuna sospeso da parte degli addetti ai lavori che già lunedì scorso non erano stati nelle condizioni di garantire il prelievo dei mastelli con i cittadini rimasti increduli e costretti a rientrarli pieni.

Tutto ciò accade nella totale assenza ed indifferenza dell’amministrazione comunale che non riesce ad organizzare un servizio di raccolta proporzionato alle esigenze della città che, ricordiamo, paga la tassa connessa allo stesso servizio in misura esagerata. Si invitano pertanto gli organi competenti, ognuno per le proprie responsabilità, ad intervenire tempestivamente per evitare il protrarsi non solo del rischio igienico-sanitario ma anche del disservizio a danno dei cittadini”.

Ultima modifica: 7 agosto 2018