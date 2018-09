Centro Kalat: martedì sarà presentato il nuovo bando di Servizio Civile

“Il Servizio Civile come opportunità di crescita personale e professionale” è il titolo del seminario che si svolgerà martedì prossimo 11 settembre, a partire dalle 15:30, nel nuovo Centro Kalat, in via Tevere n.10, a Campobello di Licata.

L’incontro è organizzato dalla Cooperativa Astra di Agrigento nell’ambito del progetto “Kalat”, finanziato dal Dipartimento per la Gioventù per l’aggregazione giovanile internazionale e grazie al quale è stato riqualificato il Centro Kalat.

Nel corso dell’evento verrà presentato il nuovo bando del Servizio Civile Nazionale e i relativi progetti. Si tratta di un’occasione utile per tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile. Le aree di intervento del Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori: ambiente, assistenza, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile, servizio civile all’estero.

Il seminario è rivolto a: ragazzi del territorio, imprese, associazioni e a tutti coloro i quali nutrono interesse per il tema.

Intanto, ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 18, è sempre attivo presso il centro Kalat, lo Sportello “Incubatore d’Impresa”, un punto di riferimento proposto da Astra – nell’ambito del progetto Kalat – per promuovere la nascita di nuove imprese e il supporto a quelle già attive, attraverso la consulenza in svariati ambiti.

Campobello di Licata, 7 settembre 2018

Per informazioni:

+39 3285579665

sportelloimpresa.kalat@gmail.com

Ultima modifica: 8 settembre 2018