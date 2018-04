Città dei Templi: demolizione viadotto Akragas un danno per nostre attività

Il direttore del Centro Commerciale Città dei Templi ha scritto una lettera al Prefetto e al Sindaco di Agrigento.

Illustrissimo Sindaco

Illustrissimo S.E.Prefetto,

Le scrivo in qualità di Direttore del Centro Commerciale Città dei Templi per metterLa al corrente della forte preoccupazione che ha suscitato la notizia dell’imminente demolizione del viadotto Akagras

In aggiunta alle problematiche logistiche e di movimento che verranno ingenerate a livello territoriale e di cui Lei sicuramente sarà già al corrente. Il viadotto costituisce infatti una fondamentale cerniera di collegamento tra il Centro e la città di Agrigento.

il Centro Commerciale, dalla sua inaugurazione avvenuta nel 2012, rappresenta non solo un’attrattiva a supporto della rete turistica e commerciale, ma provvede a dare occupazione in coesione con i nostri partner interni CONAD e PAPINO ad oltre 500 dipendenti,. Con i 3.5000.00 di ingressi sviluppati annualmente, il Centro ha indiscutibilmente determinato, negli anni, una positiva rivalutazione del quartiere Villaseta prima d’allora considerato un quartiere degradato.

Alla luce delle considerazioni pregresse, l’abbattimento del ponte, nel mettere in ginocchio la viabilità della zona, produrrebbe una immediata penalizzazione del Centro commerciale immediatamente riscontrabile in una diminuzione delle frequenze, A seguire inoltre le difficoltà di avvicinamento per i fornitori, i lavoratori, le squadre di servizi, produrrebbero ulteriori problematiche di deperimento di Tali aspetti che non possono essere affatto trascurati da parte dell’Amministrazione Comunale, considerato l’elevato numero di soggetti coinvolti, soprattutto nella probabilità di quei 500 dipendenti che andrebbero a casa.

Pertanto, considerati anche i tempi lunghi che richiederebbe la demolizione del viadotto, Le chiedo gentilmente di valutare soluzioni diverse dalla predetta demolizione, prendendo in considerazione piuttosto la possibilità di riaprire il ponte o, comunque, soluzioni alternative di viabilità che non ledano una delle principali risorse del territorio agrigentino e della relativa economia.

La ringrazio per l’attenzione posta, auspicando un Suo immediato interessamento per risolvere questa spiacevole situazione, distintamente La saluto.

Elisa La Rocca – Direttore C.C. Città dei Templi CENTRO COMMERCIALE CITTA’ DEI TEMPLI