Censimento della popolazione: il Comune di Licata cerca rilevatori

LICATA. Al via il censimento della popolazione e delle abitazioni 2018 – 2021. Ad eseguire le rilevazioni saranno 10 rilevatori/operatori che il Comune di Licata intende reclutare tra il proprio personale. Sull’albo pretorio on line dell’ente è stata infatti pubblicata una determina del dirigente incaricato degli Affari Generali, Giuseppe Cottitto, con la quale viene “indetta una selezione, per soli titoli, riservata al solo personale interno del Comune di Licata, con contratto a tempo indeterminato e determinato, per individuare 10 rilevatori/operatori di back office, che saranno impegnati al di fuori dell’orario di servizio per le attività richieste per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2018 – 2021”.

Chi è interessato deve presentare la domanda entro le 13 del 13 luglio.

Ultima modifica: 6 luglio 2018