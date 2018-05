Venerdi primo giugno alle ore 21 presso Villa Majisa Banqueting & Many More, in Via Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè, si terrà una cena spettacolo.

Ospite Luigi Serrano, Resident Cabala Roma & Vita Smeralda Porto Rotondo. Per maggiori info e prenotazioni 3887518501/ 3921144335

Ultima modifica: 28 maggio 2018