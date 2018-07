Cemento depotenziato: chiusa scuola materna a Montallegro

MONTALLEGRO. Il sindaco di Montallegro, Rina Scalia ha emesso un’ordinanza di chiusura della scuola materna dell’istituto comprensivo «Ezio Contino» alla luce di quanto emerso dalle analisi di vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico, costruito negli anni ’70, che fino al mese scorso ospitava una cinquantina di bambini dai 3 ai 5 anni assieme ai docenti e al personale scolastico.

«I valori prestazionali dei calcestruzzi sono di gran lunga inferiori a quelli originariamente previsti», si legge nella relazione tecnica della Geoservice Srl di Favara, società di consulenza che opera nei settori geognostico e geotecnico, che ha fatto nelle scorse settimane i dovuti controlli nella struttura di via Vittorio Emanuele su incarico dell’amministrazione comunale.

Lo studio è stato commissionato, oltre che per i controlli previsti dalle norme per la sicurezza sismica degli edifici di interesse strategico ai fini della Protezione civile, anche perché necessario per la presentazione di un progetto di ristrutturazione dell’edificio scolastico nell’ambito del bando regionale per i finanziamenti destinati all’edilizia scolastica nell’Isola.

