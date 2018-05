Celebrazione 15^ Giornata nazionale dello Sport – 3 Giugno 2018

XV giornata Nazionale dello Sport

Domenica 3 giugno 2018 dalle ore 17,00 organizzata dal Comitato Provinciale CONI di Agrigento in collaborazione con l’ ASD Tennis Club città dei Templi si svolgerà la XV Edizione della GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT.

La giornata sarà incentrata, quest’anno, sul tema “Lo sport difende la natura”, vicino alle istanze declinate dal CIO attraverso l’Agenda 2020, nella quale la sostenibilità ambientale viene identificata come una delle finalità da perseguire, partendo dalla responsabilità che lo sport ha dal punto di vista educativo e sociale anche nel preservare, tutelare e valorizzare la natura.

Agrigento avrà come location la moderna struttura sport del Tennis Club Città dei Templi che si trova all’interno del Parco Mediterraneo di Villaseta. In provincia e precisamente a Licata, la manifestazione si svolgerà presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “Marconi di Licata con giornata conclusiva delle attività del centro CONI Provinciale e la collaborazione organizzativa dell’ASD Guidotto di Licata. Lo scopo dell’iniziativa, oltre che ludico, è legato a far conoscere ed apprezzare l’attività sportiva avvicinando i bambini ed i ragazzi a tutte le attività sportive. La manifestazione darà grande visibilità alle discipline sportive che parteciperanno e nello stesso tempo rappresenterà forte richiamo dei più o meno giovani alla pratica sportiva.

Da parte del Panathlon Club di Agrigento verrà diffusa la “Carta dei doveri dei Genitori nello Sport” varata lo scorso anno dal Panathlon International per festeggiare i 65 anni dalla nascita del movimento panathletico con la predisposizione di un Front Office informativo sul tema al fine di far conoscere a tutti i praticanti sport e non, i principi fondanti del movimento panathletico che si basano sulla valorizzazione dell’etica nello sport, sulla salvaguardia dei giovani nello sport, sull’esaltazione del gesto del fair play non solo in ambito sportivo ma anche nella quotidianità.

Le Federazioni che prenderanno parte alla manifestazione sono:

Tennis, Ginnastica, Calcio, Pallamano, Pallacanestro, Tennistavolo, Badminton, Pattinaggio.

