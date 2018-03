CATTOLICA ERACLEA. Fiamme a uno dei beni confiscati alla mafia di Cattolica Eraclea. Nella notte un incendio è divampato nella villa, ancora in fase di completamento, in contrada Bonura che apparteneva al boss Domenico Terrasi, ritenuto esponente di spicco della mafia agrigentina. Ad essere distrutto è stato il tetto in legno dell’abitazione e per gli inquirenti si tratta di incendio doloso

Ultima modifica: 26 marzo 2018