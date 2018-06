Castrofilippo, Vince il centrodestra con Franco Badalamenti (TUTTI I VOTI DELLE LISTE)

Castrofilippo cambia bandiera. Dopo 5 anni di amministrazione di centrosinistra il nuovo sindaco, Franco Badalamenti è espressione del centrodestra. Sostenuto dalla civica “SiAmo Castrofilippo” con 816 voti di preferenza e 888 alla lista, pari al 47,83%, ha superato Riccardo Serravillo, vice sindaco uscente, appoggiato da “Insieme per Castrofilippo”. Lo spoglio ha riservato sorprese dopo un lungo testa a testa con Serravillo che alla fine si è fermato a 547 preferenze, il 32,03%. Fuori dai giochi fin da subito Antonio Sferrazza, in corsa con “Libera-mente”, che ha totalizzato 344 preferenze, il 20,14%.

Il nuovo sindaco è funzionario dell’Agenzia delle entrate, ha 56 anni ed è sposato. “Siamo soddisfatti dell’esito elettorale – ha dichiarato il nuovo sindaco del piccolo Comune dell’Agrigentino. Adesso iniziamo a lavorare sin da subito per rispettare gli impegni presi con i cittadini in campagna elettorale”. Ieri pomeriggio il neo sindaco si è insediato, subito dopo la verifica delle operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. Con la vittoria di Badalamenti si compone il nuovo Consiglio comunale. Secondo la ripartizione dei seggi, 8 consiglieri vanno alla maggioranza e dunque alla civica “SiAmo Castrofilippo” che ha sostenuto il neo sindaco Franco Badalamenti e 3 all’opposizione, quindi alla lista “Insieme per Castrofilippo” che ha appoggiato Riccardo Serravillo, candidato sindaco arrivato secondo e al quale spetta di diritto una poltrona della nuova assemblea cittadina. A Castrofilippo si è recato alle urne il 42,89 per cento degli elettori.

ECCO I VOTI DI PREFERENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Lista “Insieme per Castrofilippo” (candidato sindaco Riccardo Serravillo): Gioacchino Failla 84; Maria Angela Palumbo 157; Virginia Brucculeri 98; Giuseppe Lo Brutto 97; Antonio Pasquale Rosselli 121; Salvatore Orlando 75; Maria Cinquemani 49; Stella Piccolo 15; Eleonora Alessi 48; Riccardo Serravillo 10.

Lista “SiAmo Castrofilippo” (candidato sindaco Franco Badalamenti): Maria Grazia Agliata 118; Antonio Astuto 58; Carmelo Baio 85; Gioacchino (detto Salvatore) Baio 140; Michele Brucculeri 94; Maria Elena Failla 196; Maria Fanara 298; Salvatore (detto Totò o Totuccio) Graci 104; Alfonso Imbergano 22; Caroline Marino 70; Antonio Sedita 283, Giusi Sferrazza 79.

Lista “Libera-mente” (candidato sindaco Antonio Sferrazza): Calogero Astuto 38; Vincenzo Cinquemani 51; Rosalia Galluzzo 54; Michelina Volpe 98; Antonella Morreale 28; Pietro Graci 101; Salvatore Carlino 26; Angelo (detto Maurizio) Ippolito 31; Salvatore Brucculeri 27; Tiziana Magrì 29; Antonio Sferrazza 6.

Ultima modifica: 12 giugno 2018