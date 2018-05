Castrofilippo, Sfida a tre: Badalamenti, Serravillo e Sferrazza

CASTROFILIPPO. Sono tre i candidati a sindaco a Castrofilippo per le elezioni amministrative del 10 giugno. Franco Badalamenti, impiegato alla Agenzia delle Entrate di Agrigento, è stato il primo candidato a sindaco a presentare la lista “SiAmo Castrofilippo”. Poi si è registrata la presentazione della lista “Insieme per Castrofilippo” con la candidatura di Riccardo Serravillo, attuale vicesindaco della giunta uscente. Infine con la lista “Liberamente” correrà come candidato sindaco Antonino Sferrazza.

Ultima modifica: 16 maggio 2018