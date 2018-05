Castrofilippo ricorda l’appuntato Bartolotta ucciso col giudice Chinnici

CASTROFILIPPO. Si terrà giovedì 10 maggio a Castrofilippo la 30esima edizione del premio “Bartolotta” dedicato al maresciallo dei carabinieri, originario del piccolo centro dell’Agrigentino, rimasto ucciso nell’agguato in cui morirono anche il giudice Rocco Chinnici e Stefano Li Sacchi, il portiere dello stabile in via Pipitone Federico a Palermo.

Il programma prevede il raduno delle scolaresche, dei gruppi ed associazioni partecipanti alle 9.30 in piazza Pirandello. Alle 10 si terrà la scopertura ed inaugurazione della Stele in Memoria di tutte le vittime di mafia; poi la “Marcia della Legalità” verso Piazza Giovanni XXIII ed alle 11 si terrà l’esibizione dei ragazzi e presentazione degli elaborati alla presenza del dirigente scolastico dell’istituto “Gangitano” Ivan Cappucci. Saranno presenti anche il Prefetto Dario Caputo e le più alte cariche civili e militari della provincia, oltre ai familiari dell’appuntato Bartolotta e del Giudice Rocco Chinnici.

Ultima modifica: 7 maggio 2018