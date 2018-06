Castrofilippo, Passaggio di consegne tra Sferrazza e Badalamenti: conti in attivo

CASTROFILIPPO. Passaggio di consegne tra il sindaco uscente, Calogero Sferrazza ed il neo eletto capo dell’amministrazione comunale, Antonio Francesco Badalamenti, con relativa verifica straordinaria di cassa. La precedente verifica di cassa al 10 giugno 2013 aveva un saldo di 213.038,64 euro.

L’amministrazione Sferrazza lascia un saldo contabile al 12 giugno di 792.785,51euro. “L’occasione è stata propizia il sindaco Lillo Sferrazza e la sua giunta – si legge in una nota – per un saluto di congedo, con visibile commozione, ai dipendenti comunali ed al segretario comunale, Marcello Restivo, a cui va il ringraziamento per il supporto legale, e non solo, che ha fornito in maniera esemplare al lavoro svolto dagli uffici comunali. Nella stessa occasione il sindaco uscente ha fatto indossare la fascia tricolore al subentrante, con i migliori auguro di buon lavoro per i prossimi anni”.

