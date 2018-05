Casteltermini e Ravanusa si contendono la Promozione

CASTELTERMINI. Soltanto una squadra resterà in Promozione. La vincente della sfida play out di domenica 6 maggio, allo stadio “Lombardo” tra Casteltermini e Ravanusa sarà salva: la perdente dovrà dire addio alla categoria.

Resta solo questo verdetto nel campionato di Promozione, girone A che ha visto salvarsi tre squadre agrigentine nella stagione regolare: Atletico Ribera, Libertas Racalmuto e Gattopardo Palma di Montechiaro, mentre ancora in bilico c’è il destino di altre due società della provincia, appunto Casteltermini e Ravanusa. Ci si gioca un’ intera stagione. Dopo un campionato lungo ed intenso, il destino di due società si deciderà in uno scontro che non avrà appelli. Casteltermini e Ravanusa infatti si incontreranno nuovamente e stavolta una sola riuscirà a salvarsi ed a essere presente nel prossimo Campionato di Promozione.

Una gara, quella dei play out, che si giocherà in casa del Casteltermini, che si è piazzato meglio in classifica, chiudendo al 14eimo posto. Il Ravanusa, che invece ha chiuso al 15esimo posto, avrà lo svantaggio non solo di giocare lontano dalle mura amiche, ma di avere a disposizione un solo risultato su tre, ovvero la vittoria. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, sarà il Casteltermini a guadagnare la salvezza in virtù della migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

In campionato le due squadre si sono ovviamente già incontrate. Nella gara di andata, a Ravanusa, vittoria per tre a zero del Ravanusa, mentre nel girone di ritorno, al “Lombardo”, il Casteltermini si è imposto per due a uno. Un torneo incerto fino alla fine, soprattutto nella parte bassa della classifica, dove a parte la quasi scontata retrocessione del Città di Castellammare, fanalino di coda, ha visto lottare per la salvezza ben sei squadre. Alla fine però le due squadre agrigentine non hanno potuto evitare lo spareggio play out, malgrado abbiano disputato un discreto girone di ritorno. Si attende dunque il pubblico delle grandi occasioni. Casteltermini e Ravanusa dovranno sudare parecchio per poter conquistare in extremis la salvezza. Un derby che si preannuncia tosto ed avvincente.

“Noi fino alla fine giocheremo per mantenere la categoria, questo è un obiettivo che vogliamo raggiungere a tutti i costi – dice il presidente Dino Farruggio – l’impegno non manca e la voglia di vincere nemmeno. Questa squadra ha attraversato così tante difficoltà quest’anno e comunque, in qualche modo, siamo rimasti a galla. Tuttavia, in un momento come questo, è fondamentale unire le nostre forze e le nostre speranze e non abbatterci. Domenica avremo una partita che per noi sarà più che una finale e che deve avere un solo risultato utile: la vittoria”.

Mister Angelo Loggia che allena la squadra in tandem con Peppe Merlo conosce bene le insidie della gara che si giocherà in un campo ostile contro una formazione tosta, quella agli ordini di mister Angelo Vecchio determinata a salvare la categoria.

