Casteltermini, L’assessore Scozzari annuncia: presto il paese sarà “illuminato”

CASTELTERMINI. Casteltermini tornerà da subito ad avere una illuminazione adeguata e che metterà la parola fine agli annosi ritardi che hanno costituito un oggettivo handicap per i cittadini, in queste poche parole esprime viva soddisfazione l’Assessore comunale Toto’ Scozzari.

“Posso dare questa bellissima notizia a tutta la comunità castelterminese, dopo una decina d’anni dall’iter si è finalmente sbloccato il contratto per il servizio di illuminazione pubblica in paese. Un project financing che aveva visto delle difficoltà in passato, adesso è stato firmato il contratto con la ditta per realizzare il cambio della luce e la sistemazione delle lampade in tutto il paese e il prolungamento della illuminazione pubblica nelle zone di nuova espansione.

L’Assessore ,continua, ho già convocato la ditta che mi ha dato piena disponibilità per fare un monitoraggio della situazione generale a Casteltermini e operare subito con dovizia per ridare luce al nostro territorio, saranno sistemate luci e lampioni che daranno una nuova visione cromatica e organica dell’illuminazione pubblica proprio nella settimana più importante per Casteltermini, la festa del Taratata.

Questo dimostra che questa amministrazione comunale lavora quotidianamente alla risoluzione delle problematiche e interviene sulle disfunzioni trovando sempre la strada migliore.

L’Assessore Scozzari: ringrazio sentitamente il Sindaco Nicastro che mi ha dato ampio mandato su questa problematica importante per la nostra comunità, e ringrazio il consigliere comunale Maria Pia Greco, già Assessore per il lavoro certosino che ha iniziato e che oggi vede grandi risultati.

Finalmente i cittadini non rischieranno più la sera di dover camminare o guidare in situazioni al limite, ritengo da sempre che la buona politica parte da questi segnali che tendono solo alla crescita della comunità e al ripristino di diritti che da troppo tempo aspettavano i cittadini castelterminesi e che adesso saranno eseguiti nel miglior modo possibile.”

