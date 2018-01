Caso La Gaipa, ex dipendente non accetta il risarcimento: “E’ poco”

“Invero l’assegno di euro 5561,00 unilateralmente deciso dai La Gaipa è stato accettato quale acconto sul maggiore dare. Infatti tale importo è notevolmente inferiore alle stesse somme che l’Italia è stato costretto a restituire con il sistema del c.d. “cavallo di ritorno”. Somme che ammontano a circa euro 9.600,00 . Ovviamente bisogna aggiungere le somme riguardanti le effettive ore di lavoro (nei mesi di punta circa 300 mensili) e la paga oraria per le mansioni effettivamente svolte (cuoco e non lava piatti). Ancora tutte le voci accessorie e il danno non patrimoniale o morale che dir si voglia“.