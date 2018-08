Carta d’identitÃ  elettronica, prenotazioni online a partire dal 3 settembre

AGRIGENTO. Nonostante il rilascio della nuova CIE (carta d’identità elettronica) dovesse iniziare a decorrere a partire dal 24 agosto 2018, si tratta di una innovazione importante che archivia definitivamente la stampa su carta ma che comporta, in questo primo stadio, alcuni ritardi. Ad Agrigento ad esempio non è ancora possibile effettuare le prenotazioni online, come erroneamente ritenuto dai cittadini. L’assessore Gabriella Battaglia ha poi infatti specificato che soltanto “dal 3 settembre in poi partirà il servizio di prenotazione online che al momento non è funzionante perché ci troviamo in una fase transitoria”.

