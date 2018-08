Carrellati lasciati in strada : multati ristoratori del Lungomare di San Leone

Multe da 335 euro per alcuni ristoratori del lungomare Falcone e Borsellino. Secondo quello che hanno accertato gli agenti della polizia locale del Municipio di Agrigento, “parcheggiavano” i carrellati stracolmi di rifiuti maleodoranti sul suolo pubblico e in alcuni casi addirittura sopra le aiuole spartitraffico. Come ricorda il quotidiano La Sicilia questa mattina, tutto questo contravvenendo ad un’ordinanza municipale, ovvero quella che disponeva l’obbligo di esposizione di mastelli e carrellati solo dopo le 23 ed in punti prestabiliti. I ristoratori avrebbero continuato a contravvenire alle indicazioni anche dopo un’operazione di controllo effettuata nei giorni scorsi. (Leggi anche Rifiuti Agrigento, sul lungomare controlli a tappeto e multe a raffica)

Ultima modifica: 5 agosto 2018