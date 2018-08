Carne sequestrata allo Street food, la società Admeridiem chiarisce quanto accaduto

Gli organizzatori: “la carne sequestrata era correttamente avvolta in cellophane trasparente, come previsto dalla normativa. Il titolare dello stand ha però commesso una errore, riponendo la carne sigillata in un sacco nero posto all’interno del frigo. E’ stato solo questo a determinare il sequestro”

COMUNICATO STAMPA. In merito alla notizia del sequestro di un quantitativo di carne in uno degli stand partecipanti allo Street Food Fest di Agrigento la società AdMeridiem, organizzatrice dell’evento, sente il dovere di precisare quanto segue: “Organizziamo eventi di questo tipo ormai da diversi anni. Manifestazioni di riconosciuta eccellenza anche a livello internazionale. Ad Agrigento, come già a Palermo ed a Catania lo Street Food Fest ha riscontrato un grande successo.

L’apprezzamento del pubblico è stato evidente anche e soprattutto perché la nostra attenzione ed il rigore verso il rispetto delle regole per la somministrazione di cibo e bevande in pubblico è sempre stata altissima, praticamente maniacale. Del resto, dopo centinaia e centinaia di stand allestiti in varie manifestazioni realizzate negli anni, è la prima volta che ci capita di registrare un episodio isolato che non coinvolge l’organizzazione e che comunque non ha nulla a che vedere con la qualità dei prodotti proposti al pubblico.

Va infatti precisato che la carne, di ottima qualità, era correttamente avvolta in cellophane trasparente, come previsto dalla normativa. Il titolare dello stand ha però commesso una errore, riponendo il prodotto sigillato in un sacco nero posto all’interno del frigo. E’ stato solo questo a determinare il sequestro, tanto che nei giorni successivi lo stand ha continuato regolarmente la somministrazione al pubblico del panino iraniano.

I Nas, ai quali va tutto il nostro apprezzamento, hanno verificato con grandissima attenzione ogni dettaglio della nostra manifestazione, appurando che tutte le misure di sicurezza, prevenzione e qualità di nostra competenza sono state come sempre rigorosamente rispettate”.

