I carabinieri setacciano il territorio agrigentino da est ad ovest: multe e denunce

AGRIGENTO. Controlli a tappeto da est ad ovest in tutta la provincia di Agrigento. Nelle ultime ore, è scattato un imponente servizio dei Carabinieri per contrastare reati ambientali. Sul campo, il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento ha schierato oltre 100 militari, supportati dai reparti speciali del Nucleo Carabinieri Ispettorato Lavoro e dal Centro Anticrimine Natura, in ausilio al personale delle Compagnie Carabinieri di Agrigento – Sciacca – Cammarata – Canicattì e Licata e delle 43 Stazioni dell’Arma presenti in ogni comune della provincia. Complessivamente sono state effettuate venti attività ispettive. Il bilancio complessivo delle verifiche è di quattro discariche abusive scoperte, sette denunce, mentre sono state sequestrate circa due tonnellate di materiale ferroso di illecita provenienza.

In particolare:

– a Ravanusa, i Carabinieri hanno deferito B. G., 48 enne ed A. L.,75 enne per “Ricettazione e violazione di norme in materia ambientale”, in quanto si e’ appurato che i due avevano abusivamente adibito un’area privata a discarica di materiale ferroso; in particolare sono saltati fuori un autocarro e parti di veicoli con telaio alterato, allo scopo di impedirne l’identificazione;

– a Palma di Montechiaro, i Carabinieri hanno sequestrato un garage adibito abusivamente ad autofficina meccanica, risultato privo delle necessarie autorizzazioni, deferendo V. R., 40 enne, elevando sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 5.000 euro circa;

– a Campobello di Licata, al termine di ispezione presso un esercizio di autoricambi, e’ stata accertata la presenza di un lavoratore in nero ed al datore di lavoro è stata contestata una multa di 3.750 euro;

– a Canicattì, nel corso di un’ispezione presso un’autocarrozzeria, i Carabinieri hanno deferito C. F., 70 enne, accertando che aveva fatto depositare in modo incontrollato rifiuti pericolosi di varia natura, senza detenere i prescritti registri, omettendo di inoltrare la prevista documentazione al comune, esercitando un’attività diversa da quella registrata alla camera di commercio; al termine delle verifiche, sono state elevate multe per un ammontare di 16.000 euro;

– a Favara, i Carabinieri hanno deferito G.D., 23 enne, G. G., 24 enne e G. G., 50 enne, pizzicati per strada mentre trasportavano materiale ferroso, del peso di cinque quintali circa, in assenza delle prescritte autorizzazioni;

– a Porto Empedocle, i Carabinieri hanno scovato tre discariche abusive su suolo comunale, caratterizzate da un abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi, di cui una di circa 50 mq. in contrada Inficherna sul letto di un corso d’acqua naturale, una di 10 mq. in città ed una di 100 mq. in un’area rurale.

Ultima modifica: 2 giugno 2018