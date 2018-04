FAVARA. I carabinieri della locale Tenenza sono stati impegnati in un’attività di controllo del territorio che si è avvalsa di un elicottero che ha sorvolato in lungo e in largo tutta l’area urbana, periferica e limitrofa alla città.

Militari alla ricerca di armi, droga e latitanti. Istituti per l’occasione anche dei posti di blocco.

I controlli hanno riguardato anche casolari di campagna e una scuola.

