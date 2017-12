Capodanno agrigentino 2018 all’insegna della musica e dello spettacolo

Mancano poco meno di 12 ore allo scocco della mezzanotte per dare il benvenuto al 2018 e ancora c’è chi è sospeso tra l’incertezza di festeggiare la Vigilia di Capodanno con parenti e amici, oppure andare al classico cenone, anche se ormai c’è il sold out quasi ovunque. Eppure sono numerosissimi gli agrigentini che non volendo rinunciare né alla cena in famiglia né al divertimento, hanno deciso di trascorrere la Notte di Capodanno in piazza, dove a intrattenere il pubblico con la musica sarà la band MaryPopHihts, la cui performance sarà inframezzata dai simpaticissimi Soldi Spicci.

“È un grandissimo onore- ha affermato la leader della band Roberta Braccieri- essere stati scelti per potere accompagnare il pubblico agrigentino all’ingresso del 2018 in piazza”.

Il progetto MaryPopHits ricordiamo che è nato nel 2014 con l’obiettivo di portare in giro per locali, palchi, piazze e private party un mix di successi internazionali Pop, Rock e Dance riproposti attraverso un sound originale che conferisce alla band uno stile molto personale e lo ha reso noto al pubblico di tutta a Sicilia. Tra le cover proposte ci saranno quelle dei Coldplay, di Bruno Mars, Maroon 5, Michael Jackson, Justin Timbarlake, Beyoncè, Katy Perry e tanti altri.

Come già anticipato, a intrattenere il pubblico con il cabaret saranno i Soldi Spicci, il giovanissimo duo comico palermitano, formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano. Negli ultimi anni i due artisti sono diventati delle vere e proprie web- star con più di 1 milione di followers grazie ai simpatici sketch mandati sul loro canale YouTube e diffuso tramite i social network.

L’evento avrà inizio alle ore 00:45 in Piazza Municipio.

Buon Anno!

Ultima modifica: 31 dicembre 2017