Caos differenziata, Hamel : invieremo una lettera alle grandi utenze

L’Amministrazione comunale si è accanita con i piccoli evasori, ma nulla fa per pretendere che le grandi utenze come Ospedali e uffici pubblici si mettano in regola. Mentre si tenta di far passare il messaggio che tutto il problema di una differenziata che non decolla è dato dai “lanciatori di sacchetti” a sfuggire alle regole della raccolta differenziata, come scrive in un articolo La Sicilia, sarebbero enti come l’Asp, Genio Civile e perfino alcune Scuole e centri commerciali.

“Molti si stanno organizzando – ha dichiarato l’Assessore Hamel al quotidiano La Sicilia – ma non possiamo più rinviare l’avvio della raccolta differenziata soprattutto nelle grandi utenze, che hanno un peso enorme sul totale dell’indifferenziato. Entro la prossima settimana invieremo una lettera a tutte le grandi utenze nella quale diremo che a norma di legge non preleveremo i rifiuti differenziati nei quali sia mischiata una quantità di indifferenziato rilevabile. Voglio ricordare che differenziare è un obbligo di legge, non una scelta“.

Ultima modifica: 23 marzo 2018