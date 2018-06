Caos differenziata, ad Agrigento chiuse anche le isole ecologiche

Isole ecologiche chiuse e differenziata sempre più nel caos. Un sistema di raccolto ormai fuori controllo, sfuggito di mano alle ditte così come al Comune di Agrigento che annuncia esposti. Da alcuni giorni, come ricorda il giornale La Sicilia questa mattina, i punti di conferimento di Fontanelle e piazza Ugo La Malfa hanno chiuso i cancelli. Il Comune ha dovuto sospendere l’utilizzo delle aree che raccolgono il materiale riciclato ma anche gli sfalci di potatura per un problema che sembrava già risolto. Queste strutture, infatti, si legge sul quotidiano di Catania, non sono dotate di bagni, quindi gli operatori non potrebbero rimanere al loro interno per tutto l’orario di lavoro. Già una volta le isole ecologiche erano rimaste chiuse per settimane per lo stesso motivo, e poi, stranamente riaperte, salvo essere nuovamente chiuse.

Ultima modifica: 14 giugno 2018