Cantine aperte 2018

L’edizione 2018 di Cantine Aperte, evento promosso a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino, vede Feudo Arancio adornarsi “a regola d’arte”: saranno in bella mostra nel nostro baglio a Sambuca di Sicilia, infatti, non solo le nostre “opere d’arte” enologiche, ma anche quelle firmate dagli artisti del territorio: Salvatore Catanzaro, Roberto Masullo, Michele Bono e Vincenzo Crapanzano.

L’appuntamento prevede una visita in cantina sotto la guida esperta dell’agronomo e dell’enologo, una degustazione delle nostre migliori etichette, tra cui Hedonis, la nostra nuovissima riserva di Nero d’Avola, potente ed elegante. Vi attende poi uno showcooking dalle 12.30 alle 14.00, a cura dell’Istituto Alberghiero “Molinari” di Sciacca, dedicato alla pasta con le sarde. Nel pomeriggio, musica live in compagnia della band No Hay Problema.

Ultima modifica: 27 maggio 2018