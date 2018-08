“Canti, Cuntu e Focu della Sicilia Bella”: lo spettacolo in scena al festival d’ autore alla Valle dei Templi

CANTI CUNTU E FOCU DELLA SICILIA BELLA Teatro, Musica, Canto, Danza del Fuoco, Contact – La Sicilia come Metafora dei Dilemmi Esistenziali Universali – Produzione OpenSpace Theater – Regia e Adattamento Testi di Ilaria Bordenca – Domenica 12 Agosto ore 21.00 Festival d’Autore – Agrigento Estate – CoopCulture – Parco Archeologico Valle dei Templi Agrigento Sicily con Ilaria Bordenca, Fabio Gueli, Mario Vasile, Domenico Pontillo, Gigi Finestrella, Ina Infurna, Fabrizio Campo, Valerio Genovese, Sabrina Firmaturi, Rachele Firmaturi – Coro Il Bel Canto: Adriano Miceli, Alison Nicoletti,Chiara Grilletto, Francesco Nobile, Enza Zambito, Alessia Peritore, Manuela Sansone, Alida Pedalino – Assistente alla Regia Aron Piraneo – Elementi Artistici Scenografici di Rosa Tirrito e Alfredo Bordenca – OpenSpace Theater-CoopCulture-City of The Temple-Ass. Mac-R-Estate a Girgenti Biglietti Disponibili www.coopculture.it 0922 1839996 dalle 9.00 alle 19.00

Ultima modifica: 10 agosto 2018