Canoni idrici, il Sindaco di Agrigento contro i condomini

Giovedì scorso il sindaco Calogero Firetto ha firmato la costituzione in giudizio per conto del Municipio di Agrigento per opporsi ai ricorsi presentati da oltre una trentina di condomini che contestano la richiesta da parte dell’Ente di canoni idrici risalenti al 2007 e 2008. La volontà politica espressa dal sindaco di Agrigento è quella di andare avanti e continuare nel tentativo di recuperare somme di canoni che risulterebbero ormai prescritti per legge. Le contestazioni contro queste bollette, anche per questioni legate ad errori nei calcoli, ricorda il giornale La Sicilia con un articolo pubblicato questa mattina, risalgono nel tempo: tra i più battaglieri, si legge nel quotidiano, vi era stato, almeno finché era rimasto un semplice consigliere comunale, l’attuale assessore Nello Hamel, che in qualità di presidente di un’associazione di cittadini si era anche recato alla Procura ad Agrigento per chiedere necessari approfondimenti sul tema. Proprio Hamel una volta nominato assessore ha dovuto dimettersi da questa associazione.

Ultima modifica: 14 aprile 2018