Canicattì, Vertenza rifiuti: nulla di fatto dal vertice in Prefettura

CANICATTI’. Non ha sortito gli effetti sperati il vertice in Prefettura richiesto dal sindaco Ettore Di Ventura per trovare soluzioni all’emergenza rifiuti che si sta registrando in città. lo riferisce lo stesso capo dell’amministrazione.

“L’incontro in Prefettura – dice Di ventura – purtroppo ha dato esito negativo. Catanzaro non ci consente di conferire. Il Prefetto che ringrazio per il suo intervento ha preso contatti con la Regione. Da parte nostra abbiamo rivolta istanza al Dirigente del Dipartimento di indicarci una discarica alternativa a Siculiana”.

La vicenda non è finita qui, perchè il sindaco è stato in costante contatto con la Prefettura.

“Nella tarda serata di oggi ho risentito il Prefetto il quale mi ha informato che il Dirigente del settore rifiuti con il quale si è sentito gli ha detto che la questione Canicattì è all’esame della Regione ma che qualsiasi iniziativa inerente la nostra richiesta volta ad individuare una discarica ove conferire i rifiuti in alternativa a Siculiana ci verrà comunicata non prima di lunedì. In ogni caso domani mattina saremo nelle condizioni di conferire nella discarica gestita dalla ditta Traina anche se si tratta di quantitativi molto limitati rispetto alla quantità di rifiuti presenti sul nostro territorio”.

SIGNIFICA DUNQUE CHE TRA OGGI E DOMANI LA CITTA’ SARA’ SOMMERSA DI PATTUME.

Ultima modifica: 7 aprile 2018