Canicattì, Un libri ti mette le ali

CANICATTI’. È in corso a Canicattì la Rassegna “Un Libro ti Mette le Ali”, l’insieme di iniziative culturali che animano l’edizione 2018 di “Il maggio dei libri – Leggere fa crescere”. Diversi e variegati i luoghi di aggregazione pubblici e privati scelti per ospitare gli eventi: Teatro Sociale, Palazzetto dello Sport “Giudici Saetta e Livatino”, Piazza Dante, Centro Culturale San Domenico, Liceo Scientifico “A.Sciascia”, Scuola Media Pirandello, Associazione Athena (Corso Umberto I), Caffè Letterario via Fanfani.

Ricca di presenze la kermesse “Incontri con l’Autore” con Vittoria De Marco Veneziano, Andrea Fucile, Gaetano Augello, Giuseppe Graceffa, Ilenia Di Martino, Federico Li Calzi, Stefania Rinaldi, Giuseppe Tardino, Giovanna Ferraro, Paolo Antonio Magrì.

Lo spazio dedicato al Teatro prevede due spettacoli: uno a cura della “Compagnia del Tempo Relativo” con la piece teatrale “Alfio Musumeci” (24 maggio – Teatro Sociale) e l’altro a cura del “GAD piccolo Teatro” che porta in scena la commedia “L’Asino in Pretura” (30 maggio – Teatro Sociale). L’ambito della Rassegna riservato alle scuole si arricchisce dell’iniziativa “Alimentiamo l’amore per la lettura”, il Viaggio turistico/culturale dei ragazzi partecipanti al progetto “Erasmus” che coinvolge il Circolo Didattico Don Bosco e gli alunni del Liceo Linguistico “Ugo Foscolo”; “Leggiamo la Costituzione” con gli alunni del Liceo Classico Scientifico e Linguistico “Ugo Foscolo” e “Orienteering Event 2-1 Manifestazione ludico, sportiva, culturale, sociale dell’Istituto comprensivo “M.Rapisardi”. Per lo spazio dedicato all’Incontro con l’Artista, la pittrice Lorella Farrauto esporrà le sue opere dal 17 al 20 maggio nei saloni dell’Associazione Athena in Corso Umberto I. Infine, “Un Libro ti Mette le Ali”, dà voce alla Solidarietà. Il 29 maggio, al Centro Culturale San Domenico, il “Club delle Mamme” consegnerà alla Biblioteca comunale di una postazione multimediale per soggetti diversamente abili. Nata da un progetto fortemente voluto dalla Past President Mirella Salerno Guccione, la donazione vedrà come madrine Mirella Salerno Guccione e la Presidente in carica Tania Fiorentino Mulone.

Ultima modifica: 13 maggio 2018