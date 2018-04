Canicattì, Tari: bollette in arrivo con il termine della prima rata già scaduto

CANICATTI’. Il sindaco Ettore Di Ventura e l’Assessore alle Risorse Finanziarie, Angelo Messina, rendono noto che, a seguito della determinazione delle tariffe da applicare per l’anno in corso, approvata in Consiglio Comunale il 27 marzo scorso con la deliberazione 16/2018, sono stati emessi gli avvisi di pagamento per la Tassa Rifiuti anno 2018.

Considerato che, per evidenti motivi di tempi utili alla spedizione degli avvisi, la data di scadenza della prima rata prevista in bolletta è già trascorsa, si informa la cittadinanza che è possibile pagare l’importo della prima rata entro 10 giorni dal ricevimento dell’avviso. Restano invariate le scadenze delle successive rateizzazioni.

L’importo della Tari per le utenze domestiche, per questo anno in corso, è stato ridotto del 10% rispetto al 2017 in seguito alla maggiore superficie soggetta alla tassa e agli introiti provenienti dall’attività di raccolta differenziata.

Ultima modifica: 27 aprile 2018