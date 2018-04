Canicattì, Rubati due trattori ed un camion alla cooperativa antimafia

CANICATTI’. Furto in contrada Graziano – Di Giovanna a Canicattì, dove ci sono i terreni ed i magazzini confiscati a mafiosi del posto ed assegnati alla cooperativa sociale “Lavoro & non solo”.

Ed è stato proprio il responsabile della cooperativa, a denunciare il furto di due trattori cingolati e un camion. Ignoti si sono introdotti all’interno del capannone eretto nei terreni coltivati a vigneto.

Da oltre 10 anni quei terreni sono affidati alla Coop Sociale “Lavoro & non solo” federata all’Arci.

“Questo furto ci fa rabbia e ci scoraggia – commenta il presidente della cooperativa, Calogero Parisi – perché fa vacillare la nostra ferma convinzione che dai terreni confiscati alla mafia possa nascere occupazione. Questo episodio ci porterà danni economici certi oltre all’impossibilità, nell’immediato, di garantire i lavori nei vigneti proprio in questo periodo molto delicato per la coltivazione”.

Il Sindaco Ettore Di Ventura e l’intera Giunta Comunale esprimono sentimenti di sdegno per questo furto. All’amarezza di Calogero Parisi, si somma anche quella del sindaco e degli assessori comunali che solidarizzano con il presidente della cooperativa e lo incoraggiano a non demordere e a continuare a credere fino in fondo al lodevole progetto.

