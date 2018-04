CANICATTI’. Sono quasi terminati i lavori per la realizzazione della rotatoria in via onorevole Giglia a Canicattì. Ma ci sono altri cantieri aperti in città. Ne abbiamo parlato con l’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Rosa Maria Corbo che ci ha anche riferito dell’iter sul progetto dello stadio comunale.

