Canicattì, Prime donazioni all’Archivio storico dei Partiti Politici

CANICATTI’. Sono stati consegnati i primi documenti dei partiti politici all’Archivio Storico dei Partiti Politici e Movimenti Sindacali che ha sede a Canicattì in Corso Umberto.

Infatti, il socialista Giovanni Palillo, Libertino Sorce, che fu un funzionario della Democrazia Cristiana e Nardino Di Stefano del Movimento Sociale Italiano sono stati i primi a mettere a disposizione degli studiosi i documenti in loro possesso per la ricostruzione storica della vita politica agrigentina durante il Novecento appena trascorso. A ricevere i documenti Enzo Di Natali, Giovanni Salvaggio, Salvatore Vaiana, Enrico Quattrocchi, Enzo Sardo e Giovanni Tesè, che sono i fondatori dell’iniziativa, nata per recuperare e salvaguardare il patrimonio dei documenti i quali saranno catalogati e bene conservati nonché una opportunità per fare ulteriori convegni e approfondimenti.

Nelle prossime settimane, anche altri leader politici, già contattati metteranno a disposizione tutto quanto possiedono per lo studio della storia politica: discorsi, fac simili elettorali, tessere elettorali, manifesti, fotografie, lettere.

Ultima modifica: 29 marzo 2018