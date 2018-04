Canicattì. Nasce il “Cuore” della Protezione civile

CANICATTI’. Il Sindaco Ettore Di Ventura e l’Assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo, hanno reso noto che a seguito di incontri con il Dipartimento di Protezione Civile, è stata formalizzata la disponibilità dei locali per l’istituzione del “Cuore” di Protezione Civile.

L’organismo, che in provincia di Agrigento sarà presente in cinque Comuni, sarà ospitato in Contrada Carlino e avrà il compito di coordinare le emergenze nei paesi dell’hinterland.

“L’opportunità data alla nostra città – dichiarano i due Amministratori – è stata colta nello spirito che la collaborazione tra Istituzioni e Protezione Civile debba far nascere nella cittadinanza la cultura di protezione civile in tempo di normalità e la consapevolezza delle azioni programmate in caso di emergenza”.

Questa è solo la prima di tante iniziative concordate con il dirigente del Dipartimento Provinciale di protezione Civile, Maurizio Costa.

Ultima modifica: 27 aprile 2018