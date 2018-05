Canicattì, Mezzi militari della seconda guerra mondiale in raduno a Piazza Dante

CANICATTI’. Si potranno “ammirare”, domani alle 10 in Piazza Dante, 8 Jeep della seconda guerra mondiale appartenenti al “Club Veicoli Militari Storici” di Oltrona di San Mamette.

L’iniziativa è stata presentata dagli organizzatori per celebrare il 75° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia.

Il percorso nell’agrigentino è iniziato sabato 26 maggio alle 16, da Sciacca, ed è proseguito verso Porto Empedocle. Oggi il club parteciperà al raduno dei bersaglieri a Naro. Dopo la sosta a Canicattì le Jeep arriveranno invece al centro di Licata.

Il convoglio si recherà nel pomeriggio alle fortificazioni di Castelluccio a Gela per poi concludere il percorso nel centro storico della città. Un’occasione da non perdere per curiosi e appassionati della storia militare.

Ultima modifica: 27 maggio 2018