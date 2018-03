Canicattì, Lu Martueriu in scena a Santo Spirito

CANICATTI’. Sono passati ben 37 anni da quando, per la prima volta, grazie a Padre Mario Trupia, fu messa in scena nella zona antica di Canicattì la passione di nostro Signore Gesù Cristo “Lu martueriu”. Anche quest’anno grazie all’impegno delle associazioni Maria Santissima Addolorata e “Li Tri Re” la sacra rappresentazione è stata messa in scena ieri sera nella parrocchia Santo Spirito di Canicattì, La passione di Cristo è un dramma in tre atti scritto da Padre Mario Trupia. Dal 1981 una tradizione che continua.

La rappresentazione vuole mettere in scena la passione di Cristo e dal 2012 il copione è stato in parte modificato con l’aggiunta dell’ultima cena. Le associazioni canicattinesi “Li tri re” e “Maria SS Addolorata” da sempre sono in prima linea nell’organizzazione di iniziative sociali mirate alla rivalutazione dei vari quartieri canicattinesi ed anche in diversi Comuni dell’hinterland. Tanto è vero che quest’anno Lu Martueriu sarà itinerante.

Dopo il successo di ieri sera a Santo Spirito, infatti, la sacra rappresentazione sarà messa in scena questa sera, lunedì 26 marzo alle 20.30 in piazza Aldo Moro e domani sera martedì 27 marzo alle 20.30 in piazza XX settembre a Campobello di Licata.

Ultima modifica: 26 marzo 2018