Canicattì, La scelta dell’allenatore cade su Nicola Terranova

CANICATTI’. Il Canicattì potrebbe avere un nuovo allenatore. Il rumors gira da qualche giorno, ma entro oggi potrebbe arrivare la fumata bianca e Nicola Terranova sarà il nuovo allenatore dei biancorossi. Con questa mossa il Canicattì si prepara a vivere una stagione di Eccellenza A al vertice della graduatoria.

Lo scorso anno Terranova, che è di Mazara del Vallo ed ha 44 anni ha allenato il Gela in serie D ma prima aveva condotto in D la Folgore Selinunte. Terranova inizia la sua esperienza da allenatore nella stagione 2005/2006 come vice di Salvatore Brucculeri sulla panchina del Mazara Calcio. Il primo assaggio di panchina in solitaria arriva nella stagione 2012/2013, sempre sulla panchina del Mazara, come sostituto di Nicola Sciacca. Nella stagione successiva conduce la formazione Juniores del Mazara Calcio al primo posto nel campionato provinciale a pari merito con l’Alcamo. Una stagione convincente che spinge la dirigenza canarina ad affidarli la panchina della prima squadra. Dopo aver conquistato il titolo di campione d’inverno il suo Mazara chiude la stagione 2014/15 con un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa: secondo posto dietro al Marsala. Due pareggi amari contro la corazzata Nardò frenano la corsa play off della sua squadra al primo turno delle fasi nazionali. Nell’agosto 2015 viene confermato alla guida della squadra canarina anche per la stagione 2015/2016. L’anno successivo con la Folgore approda in serie D dopo avere vinto i Playoff: si piazza al terzo posto della regular season. La sua squadra approda in serie D dopo avere battuto in ordine Alcamo (1-0) e Riviera Marmi (3-2) nei playoff regionali, Cittanova (1-2/2-0) e Cervinara (3-1/1-2) nei playoff nazionali. Squadra costruita per un campionato tranquillo con la rosa più giovane dell’intero torneo. E’ stato premiato come migliore allenatore Aaic, categoria eccellenza nelle stagioni 2014/2015 e 2016/2017. Il suo collaboratore tecnico è Francesco Pirrone.

Il nuovo allenatore del Canicattì predilige il 4-3 -3 ma non disdegna il 3-4-2-1. Da calciatore ha concluso la sua carriera in serie D.

Ultima modifica: 20 giugno 2018