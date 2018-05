E’ in programma oggi alle 15.30 allo stadio Carlotta Bordonaro la sfida tra la formazione juniores del Canicattì calcio, allenata da Luigi Giordano con la Polisportiva Lamezia terme, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale del campionato Juniores. All’andata i biancorossi si erano imposti in trasferta con il risultato di 4 a zero.

Ultima modifica: 19 maggio 2018