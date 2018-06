Canicatti: Istituto Verga Progetto “Valori in rete – Giococalciando”

CANICATTI’. L’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Canicattì, diretto dalla dirigente Maria Ausilia Corsello ha aderito al Progetto “Valori in rete – Giococalciando” per promuovere negli alunni la partecipazione all’attività sportiva e la relazione attraverso interventi di formazione – informazione e attività ludico – motorie ad opera di esperti del Settore Giovanile e Scolastico.

L’iniziativa ha visto coinvolte le classi IV B, IV C, V A e V C della Scuola Elementare De Amicis. Gli studenti hanno imparato le regole del calcio e i gesti tecnici ed hanno avuto la possibilità di giocare contro gli alunni di altre scuole e di altre città così da maturare il rispetto per le regole del gioco ma soprattutto sono stati educati al rispetto di se stessi e degli altri.

Gli alunni hanno incrementato il grado di socializzazione, hanno imparato ad avere fiducia in se stessi, a mettersi in gioco, ad allenarsi per ottenere dei risultati, a collaborare, a condividere le vittorie e a saper accettare le sconfitte; hanno compreso la necessità di giocare onestamente e correttamente, in una sola parola “I valori dello sport”.

Il Progetto è stato molto apprezzato dai ragazzi, dai genitori e dal Dirigente Scolastico Maria Ausilia Corsello per gli esiti raggiunti.

