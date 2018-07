Canicattì, Ipab: Di Ventura batte un colpo

CANICATTI’. Di Ventura batte un colpo: il sindaco ha incontrato i rappresentanti del comitato spontaneo, sorto per difendere le sorti dell’Istituto per anziani “Burgio Corsello”, a rischio chiusura.

Dall’incontro è scaturita la convocazione di un tavolo tecnico che si terrà domani, 27 luglio, alle 17,30 in Sala Giunta cui sono stati invitati a partecipare il Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Tedesco; il direttore della Burgio Corsello, Filippo Raitano; il Commissario Straordinario, Guglielmo Pietro Reale; i rappresentanti dei lavoratori e i componenti del comitato spontaneo.

Ieri, infatti, una cinquantina di persone, su input di Nardino Di Stefano e di Gino Cilia si erano radunate davanti ai cancelli della struttura di via Menfi, per chiedere spiegazioni sulle reali motivazioni che hanno portato il commissario Reale alla decisione del trasferimento di tutti i pazienti, sia i malati ed anziani ricoverati, sia i minori non accompagnati.

“In sostanza l’ente non sarebbe stato – ha detto il sindaco Di Ventura – nelle condizioni di poter fare la spesa, essendo a corto di liquidità. Per cui, a prescindere dai contenziosi, c’era un motivo ben valido per sospendere l’attività. Ma non si parla di chiusura”. Adesso infatti, quello che va fatto è appunto evitare la chiusura dell’Ipab Burgio Corsello dopo 135 anni di attività a servizio della città.

Ultima modifica: 26 luglio 2018