Canicattì interessata dal passaggio del Bike Tour Trophy Akragas

CANICATTI’. Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura e l’Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Sport, Katia Farrauto, hanno reso noto che domenica 10 giugno, la città sarà interessata dal passaggio del “2° Bike Tour Trophy Akragas”.

Per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e la sicurezza di atleti e pubblico, con Ordinanza Sindacale 92/2018, è stata disposta la sospensione della circolazione veicolare e il divieto di sosta nelle vie interessate al passaggio dei ciclisti.

Nello specifico:

a partire dalle 10 di domenica e fino alla conclusione del passaggio degli atleti, le vie Mons. Ficarra (tratto compreso tra la SS410 e incrocio con v. San Vincenzo e don Curto), Don Curto, On. Giglia (bretella), De Gasperi (tratto compreso con incrocio via On. Giglia e Ten. Di Dino), Ten. Di Dino fino all’incrocio con la variante per Canicattì SS123 uscita per Campobello di Licata, saranno chiuse al traffico veicolare ed è vietato sostare;

per il tempo necessario al passaggio dei ciclisti sarà sospesa la circolazione veicolare nelle vie che si immettono nel percorso interessato alla manifestazione ciclistica: Via San Vincenzo, San Pancrazio, Mozart, Calvi, Kennedy, Brescia, Lombardia, Reg.Elena, De Gasperi, Gucciardini, Sondrio, Casella, Arc.Romero, della Costituzione, A.Diaz.

Le luci degli impianti semaforici, situati lungo il percorso interessato alla manifestazione sportiva, saranno posizionati in giallo per il tempo necessario al passaggio dei ciclisti.

Ultima modifica: 6 giugno 2018