Canicattì, Iniziative per il 150esimo anniversario dell’Azione cattolica

CANICATTI’. Seconda iniziativa organizzata dall’Azione cattolica italiana nell’ambito del programma ideato per celebrare il 150esimo anniversario della fondazione dell’Ac.

Domani, 3 maggio alle 17,30, è in programma il convegno patrocinato dal Comune di Canicattì dal titolo “Sulle Orme del Futuro” che si terrà nelle sale della Biblioteca Comunale a Palazzo Stella. Durante il seminario si parlerà del contributo fornito dall’Azione Cattolica alla vita dello Stato Italiano partendo dall’Unità per giungere alla contemporaneità, con particolare attenzione sulle attività dell’Azione Cattolica nel territorio della diocesi di Agrigento e di Canicattì.

Per i saluti introduttivi interverranno il Sindaco Ettore Di Ventura e Giovanni Gueli, Vice Presidente Diocesano Settore Adulti Azione Cattolica, Agrigento. Relazioneranno Giuseppe Notarstefano, Vice Presidente Nazionale Settore Adulti Azione Cattolica, Gino Gandolfo, Incaricato Regionale Settore Adulti Azione Cattolica, Ida Carmina, già Vice Presidente Diocesano Settore Adulti Azione Cattolica, Agrigento e Piero Napoli, già Presidente Parrocchiale Azione Cattolica San Diego a Canicattì. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che (non solo di Azione Cattolica e non solo Cattolici) hanno a cuore la storia e il futuro della comunità cristiana e della comunità civile.

Il successivo evento in programma è previsto per sabato 5 maggio alle 16 con la Festa dei Ragazzi dell’Azione cattolica

Ultima modifica: 2 maggio 2018