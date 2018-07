Canicattì, Futsal: due le squadre pronte ad iscriversi in C2

CANICATTI’. Saranno due le squadre canicattinesi che parteciperanno al prossimo campionato di serie C2 di Futsal maschile. Si tratta del Futsal Canicattì 5 e del Città di Canicattì. Lo scorso anno ha fatto meglio il Canicattì 5, giunto al quinto posto ma fuori dai playoff per la regola dei dieci punti di distacco con la seconda. Mentre il Città Di Canicattì ha dovuto salvarsi ai play out.

Entrambe le società hanno fatto registrare delle novità negli assetti dirigenziale e tecnico. Intanto il Canicattì 5 avrà in panchina l’esperto mister Jack Giardina, che andrà a sostituire il dimissionario Carmelo Restivo. L’ex allenatore però resta nella dirigenza, che è presieduta da Enzo Urso. E si è arricchita con l’adesione al progetto di Alessandro Lo Giudice, l’ex presidente del Città di Canicattì.

E dopo le dimissioni di Lo Giudice, la società biancorossa ha rinnovato le cariche ed in occasione di una riunione che si è tenuta nei giorni scorsi, è stato scelto come presidente Gioachino Parla. Questo il nuovo Consiglio direttivo che affiancherà il presidente Parla: Giuseppe Milano, vice presidente, Luigi Adamo, Ezio Callari e Gianfranco Avarello sono i dirigenti. “Ringrazio i soci per la fiducia che hanno riposto in me – ha detto il neo presidente che sostituisce il dimissionario Alessandro Lo Giudice. Mi spenderò per questa società da canicattinese quale sono, perché amo questa terra, dove sono nato e vivo, con l’obiettivo di sostenere il vero valore del calcio e creare entusiasmo nella mia città”. Parla, prima di questa esperienza era stato presidente della Polisportiva Campobello, che ha militato nel campionato di Seconda categoria di calcio a 11. “Porterò sempre nel cuore la squadra campobellese – ha aggiunto – per l’esperienza triennale che ho vissuto e che mi ha permesso di approfondire la mia passione per il calcio inteso come strumento d’aggregazione e sano divertimento”.

Alla guida tecnica della squadra è stato riconfermato il mister Alessandro Di Natale. “Ripartiremo da zero con una nuova società e una nuova squadra, e molto probabilmente con un mix di giovani e gente esperta – ha detto il riconfermato mister. Abbiamo in mente di ampliare tutte le categorie giovanili per potere partecipare ai campionati Figc. Nuovi stimoli, nuovi idee e pertanto ricordiamo che la società è aperta a valutare nuovi giocatori per creare una formazione forte e unita”.

Ultima modifica: 13 luglio 2018