Canicattì, Festa per i 35 anni di sacerdozio di don Argento

CANICATTI’. La comunità parrocchiale di Santa Chiara ha festeggiato ieri mattina, in occasione delle domenica delle palme, i 35 anni di sacerdozio di don Giuseppe Argento, vicario foraneo di Canicattì e parroco anche di Santa Lucia. Don Argento ha festeggiato questa importante ricorrenza celebrando la Messa delle 10.30 durante la quale ha benedetto tutti i ramoscelli di ulivo. Splendida la coreografia di angioletti rappresentati dai bambini che frequentano la chiesa di Santa Chiara. E in occasione della domenica delle Palme, don Argento ha anche illustrato il programma della Settimana Santa 2018 nelle due parrocchie, con il passo del vangelo tratto da Matteo 24,12 “Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti”. Domani e dopodomani il sacerdote sarà a Santa Lucia dalle 9.30 alle 11.30 ed a Santa Chiara dalle 16.30 alle 20.30 per le confessioni. Giovedì Santo – Messa “In Cena Domini” alle 19.30 a S. Chiara “Lavanda dei piedi”, alle 23 l’Adorazione a mezzanotte la “Velatio Crucis”. Il venerdì Santo la “Passione del Signore” alle 17.30 a Santa Chiara – Inizio novena alla Divina Misericordia ogni giorno alle 15 – Sabato Santo “Giorno del grande silenzio” a Santa Chiara confessioni dalle 16.30 alle 20.30. Alle 22 la “Veglia di Pasqua”. Poi le messe la domenica di Pasqua a Santa Lucia alle 10 a Santa Chiara alle 11,30 ed alle 19.

Ultima modifica: 26 marzo 2018