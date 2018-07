CANICATTI’. C’è tempo fino al 23 luglio per votare on line una delle quattro proposte della democrazia partecipata del comune di Canicattì. Si vota attraverso uno specifico modulo presente sia sul sito istituzionale che nella pagina Facebook istituzionale dell’Ente @comunedicanicattiag.

La somma da destinare alle attività culturali e ricreative ammonta a 20.000 euro. E’ la democrazia partecipata che da la possibilità ai cittadini di scegliere in che modo utilizzare questi soldi. Quattro le iniziative individuate dall’Amministrazione che potranno essere votate dai cittadini, entro e non oltre lunedì 23 luglio. Le azioni su cui i cittadini sono invitati ad esprimere la loro preferenza sono: iniziative per la promozione e la valorizzazione turistica del centro storico cittadino; attività ludico-ricreative rivolte all’infanzia; progetti di natura ricreativa, culturale, sportiva, artistica; iniziative per la riqualificazione dei parchi e giardini.

La giunta municipale guidata dal sindaco Ettore Di Ventura ha approvato infatti la delibera sulla: “Democrazia partecipata – destinazione 2% somme trasferite per la realizzazione di azioni comuni”. Nel modulo, attraverso la cui compilazione si autorizza il trattamento dei dati personali si dovrà indicare l’indirizzo mail, nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, provincia, indirizzo di residenza, recapito telefonico, tipo di documento di riconoscimento, numero dello stesso, data di rilascio, l’ente che lo ha rilasciato, la relativa data di scadenza, il file del documento di riconoscimento e l’opzione preferita. L’importo di 20.000 euro è, pari al 2% delle somme regionali trasferite all’Ente da destinare a forme di democrazia partecipata.

Ultima modifica: 18 luglio 2018