CanicattÃ¬, Decreto ingiuntivo da 500.000 euro dalla ditta Catanzaro al Comune

CANICATTI’. Un decreto ingiuntivo da oltre mezzo milione di euro è stato notificato all’amministrazione comunale di Canicattì dalla ditta “Catanzaro Costruzioni” che gestisce la discarica di contrada Matarana a Siciliana.

Il decreto si riferisce a differenze sui canoni mensili di conferimento rifiuti in discarica per le annualità 2015 e 2016 che l’ente locale non aveva pagato.

La differenza ed il credito a favore della ditta proprietaria della discarica sono stati originati dal raddoppio delle tariffe che il comune di Canicattì non aveva potuto quantificare nei rispettivi bilanci di previsione e quindi pagare.

Ultima modifica: 24 aprile 2018