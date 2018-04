Canicattì, Cipollina e Pendolino: si iniziano a cogliere i frutti del lavoro svolto da Massimo Muratore

CANICATTI’. Due consigliere comunali del Partito democratico di Canicattì, Francesca Cipollina ed Evelin Pendolino intervengono con una nota per spiegare alla città il loro l’impegno politico e progettuale, all’interno del Pd, a beneficio dei canicattinesi.

“Piccoli passi – scrivono in una nota Cipollina e Pendolino – in un’opera grande e complessa com’è l’amministrazione della nostra grande città. Pur preoccupate per le emergenze che la affliggono, ma consapevoli della mole di lavoro da svolgere, non cediamo nel volere quotidianamente combattere con strumenti a nostra disposizione per dare prospettive di soluzioni. Confidiamo che la buona politica possa tradursi in buone prassi e in positive risposte per il bene comune. Il nostro lavoro – aggiungono le due consigliere del Pd – si svolge nella seconda, quinta e sesta commissione e nel Consiglio comunale dove facciamo eco alla voce dei cittadini perché in questi luoghi politico – istituzionali possa passare ciò che conta per la vita ed il benessere della città. Vogliamo sottolineare che il nostro impegno è caratterizzato anche dal lavoro svolto dall’ex assessore, Massimo Muratore nel settore dei Lavori pubblici, dell’urbanistica, del cimitero, dell’agenda digitale che oggi inizia a concretizzarsi. Un’attività, quella dell’ex assessore Muratore che in questi due mesi ha prodotto i suoi frutti e di cui noi riconosciamo il valore politico – amministrativo”.

