Canicattì, Cavallo di ritorno: arrestato 18enne per ricettazione

CANICATTI’. Simone Gennaro classe 2000, residente a Canicattì, già sottoposto a misura cautelare per altri reati, nel pomeriggio di ieri è stato colto nella flagranza del reato di tentata estorsione e ricettazione.

Il giovane è stato sorpreso da personale della Sezione Volanti del Commissariato, in servizio di prevenzione e repressione dei reati, mentre tentava di farsi consegnare del denaro da una signora, quale illecito profitto della restituzione di un cellulare rubato poche ore prima nell’abitazione della donna.

Gli agenti del commissariato di Canicattì sono riusciti a rinvenire, nei pressi del luogo dell’arresto, dove stava avvenendo l’illecita contrattazione, un tablet (in uso al piccolo figlio della signora) precedentemente asportato in occasione del citato furto, che veniva prontamente restituito alla parte offesa del reato. Il cellulare, nonostante diverse perquisizioni domiciliari e ricerche non è stato al momento rinvenuto.

Su disposizione del Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Agrigento il giovane è stato condotto nella sua abitazione dove dovrà restare a disposizione dell’Autorità giudiziaria in regime degli arresti domiciliari.

Ultima modifica: 13 luglio 2018