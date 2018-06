Canicattì, Cantieri di lavoro: istanze entro il 29 giugno

CANICATTI’. E’ stata indetta dal Comune di Canicattì una selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria per l’ammissione nei Cantieri di Servizi di prossima istituzione, finanziati dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ed aventi ad oggetto programmi di lavoro della durata massima di tre mesi, per l’integrazione o l’ampliamento dei servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari compiti di istituto che per far fronte a situazioni straordinarie. Lo hanno reso noto il sindaco Ettore Di Ventura e l’Assessore alle Politiche Sociali, Davide Lalicata.

L’ammissione ai Cantieri di Servizi non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune e l’integrazione al reddito, erogata per 3 mesi, non può essere rinnovata. Il programma di lavoro prevede un impegno orario pro-capite di 80 ore mensili. La retribuzione avverrà sulla base delle ore di effettiva presenza. Gli interessati di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti, disoccupati o inoccupati che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità ed hanno sottoscritto il patto di servizio presso il Centro per l’Impiego competente per territorio, in possesso dei restanti requisiti di ammissibilità, possono scaricare il modulo di domanda e il bando dal sito ufficiale dell’Ente all’indirizzo www.comune.canicatti.ag.it o ritirarli agli sportelli dell’Ufficio Solidarietà, in via Cirillo a Canicattì. Le istanze, firmate e complete della documentazione necessaria, devono essere presentate o dovranno pervenire al Comune di Canicattì entro il 29 giugno.

