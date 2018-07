CANICATTI’. Inizia l’avventura biancorossa per l’esperto mister Nicola Terranova che dopo aver “disegnato” la prima bozza del nuovo Canicattì calcio di Eccellenza con il direttore sportivo Alessandro Avarello, è stato presentato alla città ed ai tifosi durante una conferenza stampa che si è svolta al Carlotta Bordonaro.

Con Nicola Terranova sono stati presentati anche gli altri due componenti dello staff tecnico: il preparatore atletico Gianluca Amato ed il preparatore dei portieri, Pietro Catalano. In sala stampa, oltre a molti tifosi che non hanno voluto perdere l’occasione di conoscere il nuovo mister, il presidente Angelo Licata che ha fatto gli onori di casa, il vice presidente Faustino Giacchetto, il team manager Enzo Morreale.

“Non sono un venditore di vittorie e nemmeno del bel gioco – ha esordito mister Terranova. Sono un ragazzo, un allenatore che ha tanta passione, che ci mette il cuore in quello che fa. E’ chiaro che sono orgoglioso di rappresentare questa città a livello calcistico, non voglio promettere nulla di particolarmente importante alla società se non quello della massima professionalità e del lavoro fatto bene”.

Ma quale sarà l’obiettivo da raggiungere. “Il primo – spiega il mister – è quello di migliorare la performance dell’anno scorso, diminuire il gap con la prima e la seconda. Stiamo lavorando per allestire una squadra migliore che si possa potenziare nei settori di campo dove ce n’era bisogno. Sono un allenatore da “campo”, innamorato del mio lavoro. Sono convinto che con il lavoro assiduo si può sempre sorprendere chiunque”. Mister Terranova parla anche dei potenziali concorrenti. “Il Licata è la squadra che ha lavorato meglio in fase di mercato. Tutte le altre squadre, compreso il Canicattì si sono migliorate, come il Mazara e Dattilo e potrebbe esserci anche la sorpresa. Prevedo un campionato più tosto – aggiunge mister Nicola Terranova – rispetto a quello dell’anno scorso, molto limitato nel senso che c’erano soltanto due squadre che avevano uno step rispetto agli altri superiore. Quindi credo che dopo il Licata ci siamo anche noi”.

Il presidente Angelo Licata, nel suo intervento ha parlato di un progetto calcistico che può avere una durata biennale o triennale. “Si inizia – ha detto Licata. Siamo contenti di aver scelto mister Terranova che avrebbe potuto benissimo allenare in categoria superiori. Ma ha creduto nel progetto del Canicattì calcio. E io ne sono assolutamente contento e fiero. Speriamo di fare bene”.

Il 23 luglio inizierà il raduno. Il mercato ha già portato in casa Canicattì importanti giocatori. Agostino De Luca, attaccante di razza. Antonio Comegna, 26 anni, centrocampista dai “piedi buoni”, un vero play; Benny Iraci, attaccante; il portiere Pietro Iacono, Angelo D’Angelo, Giuseppe Polito, Angelo Caronia. Le riconferme invece di Ciccio Maggio, Totò Treppiedi, Giuseppe Bognanni, Giuseppe Prestia e del giovane Vittorio Caronia. Tra i giovani ci sono il portiere Di Paola e Luca Attardo pronti per essere schierati in prima squadra oltre che nella formazione juniores. Potrebbe arrivare un centrocampista ed un difensore. Ed il mercato sarà completo. Le gare interne saranno disputate al Saraceno di Ravanusa che ha un manto in erba sintetica. “Ma alcune gare clou – ha detto il presidente Licata – saranno disputate al Carlotta Bordonaro”.

