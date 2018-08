CANICATTI’. Prosegue la preparazione atletica del Canicattì calcio. I giocatori, allenati da Nicola Terranova si ritroveranno anche oggi in sede, a Canicattì alle 9,30 e nel pomeriggio alle 17,30 per una amichevole in famiglia.

Doppia seduta di allenamento anche domenica 5 agosto: a Ravanusa alle 9,45 ed alle 17,30. Lunedì 6 agosto amichevole a Cammarata contro il Kamarat di Renato Maggio con inizio alle 17.30.

Ultima modifica: 2 agosto 2018